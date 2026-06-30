La Région Grand Est prévoit d'investir plus de 180 millions d'euros dans la rénovation énergétique de son patrimoine scolaire entre 2026 et 2029, avec le soutien de la Banque des Territoires, qui mobilise une première enveloppe de 55 millions d'euros. Les opérations porteront notamment sur l'isolation des bâtiments, le développement du photovoltaïque, la modernisation des systèmes de chauffage, la végétalisation des établissements et la réduction de leur consommation énergétique. Si plusieurs projets ont d'ores et déjà été identifiés dans d'autres départements de la région, le programme s'inscrit dans une stratégie régionale susceptible de bénéficier progressivement à l'ensemble des territoires du Grand Est, dont la Meuse.

Transition énergétique et intelligence artificielle modernisent les collectivités

À l'échelle nationale, les collectivités renforcent leurs investissements pour améliorer la performance énergétique de leurs bâtiments publics et accélérer leur transformation numérique. En parallèle des travaux engagés dans les lycées, la Banque des Territoires accompagne le déploiement de solutions d'intelligence artificielle destinées à faciliter le travail des secrétaires de mairie, notamment dans les communes rurales. En automatisant certaines tâches administratives et en simplifiant l'accès aux informations réglementaires et aux dispositifs d'aides, ces outils contribuent à moderniser l'action publique et à renforcer l'attractivité des territoires.