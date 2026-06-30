Patricia Waldron-Werner élue présidente du Rotary Club Le Havre

Le Rotary Club Le Havre a officiellement confié sa présidence à Patricia Waldron-Werner pour l'exercice 2026-2027. Née à Galway, en Irlande, elle dispose d'une solide expérience internationale acquise au sein du groupe Orange, où elle a occupé les fonctions de directrice exécutive des ressources humaines pour les activités internationales.

Installée au Havre, elle préside depuis 2017 le Conseil de développement de la Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole (CODEV), instance consultative qui réunit des représentants de la société civile afin de formuler des propositions en matière d'attractivité, de développement durable et de qualité de vie.

Elle succède à Sylvain Dupray, dont le mandat a été marqué par de nombreuses initiatives en faveur de la solidarité, de la jeunesse, de l'éducation et du territoire. Pour cette nouvelle mandature, Patricia Waldron-Werner souhaite poursuivre cette dynamique en développant des projets à fort impact, en renforçant les coopérations avec les entreprises, les établissements culturels, les acteurs de l'enseignement et le tissu associatif, tout en favorisant l'engagement de nouveaux bénévoles.

