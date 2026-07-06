La FDSEA de la Meuse lance un recensement des producteurs

La FDSEA de la Meuse invite les exploitants agricoles et les entreprises de transformation alimentaire du département à participer à un recensement des produits locaux. Fruits, légumes, viandes, produits laitiers, miel, boissons, produits transformés ou encore spécialités artisanales : l'ensemble des productions agricoles et agroalimentaires est concerné. Les professionnels sont invités à compléter un questionnaire afin de permettre au syndicat d'établir une cartographie des produits issus du territoire. Cette démarche vise à disposer d'un outil de référence pour mieux promouvoir les productions meusiennes lors de salons, foires, marchés, événements agricoles et opérations de communication. Au-delà de la valorisation des produits, l'objectif est également de renforcer la visibilité des exploitations et des entreprises agroalimentaires locales, de favoriser les circuits courts et de répondre à une demande croissante des consommateurs pour des produits identifiés par leur origine.

Consommer local stimule les filières agricoles

À l'échelle nationale, les organisations professionnelles agricoles multiplient les initiatives visant à mieux identifier et promouvoir les productions locales. Face à la montée en puissance du «consommer local» et aux attentes croissantes en matière de traçabilité, les filières investissent dans des outils de référencement des producteurs et de leurs produits. Ces bases de données facilitent les mises en relation entre agriculteurs, distributeurs, restaurateurs, acheteurs publics et organisateurs d'événements, tout en renforçant la visibilité des exploitations. Au-delà de leur intérêt promotionnel, elles constituent un levier de développement économique pour les territoires en favorisant les débouchés commerciaux, la diversification des revenus agricoles et la création de nouvelles opportunités pour les entreprises de transformation agroalimentaire.