À l’occasion de ses vingt ans, le partenariat entre la Fondation du patrimoine et la Fondation TotalEnergies met en lumière l’ampleur des projets soutenus en Normandie. Depuis son lancement, 39 opérations de restauration ont bénéficié d’un accompagnement financier dans les cinq départements normands. Parmi les sites emblématiques figurent notamment l’ancien couvent des Franciscaines à Deauville, la Halle aux poissons d’Elbeuf, le Pont de Coq à Saumont-la-Poterie ou encore plusieurs éléments du patrimoine maritime et industriel régional. Au total, plus de 4 millions d’euros ont été engagés pour préserver ces lieux tout en générant des retombées économiques locales liées aux chantiers de restauration.

Le patrimoine devient un levier économique et social à l’échelle nationale

Au-delà de la dimension culturelle, les opérations de mécénat patrimonial s’inscrivent désormais dans une logique de développement territorial. Les chantiers de restauration mobilisent des entreprises locales, des artisans spécialisés et des filières du bâtiment, tout en favorisant la transmission des savoir-faire. En Normandie, le partenariat affiche également plus de 22 700 heures d’insertion professionnelle réalisées, illustrant le rôle du patrimoine comme outil d’emploi et de formation. À l’échelle nationale, ces initiatives témoignent d’une évolution du mécénat d’entreprise, désormais associé à des enjeux économiques, sociaux et territoriaux.