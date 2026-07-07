Dans la Meuse, la bioéconomie s’inscrit progressivement comme un levier de diversification pour les acteurs économiques du territoire. Agriculture, forêt-bois, méthanisation ou encore valorisation de biomasse constituent des filières porteuses d’opportunités pour les exploitants, les entreprises industrielles et les collectivités. À travers le Village de la Bioéconomie, les acteurs meusiens peuvent valoriser leurs initiatives, développer de nouvelles coopérations et accéder à un réseau régional favorisant l’émergence de projets créateurs de valeur et d’emplois locaux.

La bioéconomie accélère les transitions territoriales

À l’échelle nationale, la bioéconomie représente un enjeu stratégique face aux défis de souveraineté énergétique, de réduction des émissions de carbone et de transformation des modèles industriels. Le développement des matériaux biosourcés, des gaz renouvelables ou encore de la chimie du végétal mobilise de plus en plus d’investissements publics et privés. Pour les territoires ruraux comme la Meuse, ces nouvelles filières constituent un potentiel économique majeur en permettant de valoriser les ressources locales tout en renforçant l’attractivité industrielle et la transition écologique.