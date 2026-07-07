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La Meuse au rendez-vous de la bioéconomie : un territoire qui mise sur les ressources renouvelables

Du 28 août au 7 septembre 2026, la Foire de Châlons-en-Champagne accueillera le Village de la Bioéconomie, un événement régional dédié aux innovations issues des ressources agricoles, forestières et renouvelables. En Meuse, cette dynamique ouvre de nouvelles perspectives économiques autour de l’agriculture durable, des énergies renouvelables et des filières biosourcées.

Par LGFR
Les Tablettes Lorraines
Publié le 7 juillet 2026 - Mis à jour le 7 juillet 2026

Dans la Meuse, la bioéconomie s’inscrit progressivement comme un levier de diversification pour les acteurs économiques du territoire. Agriculture, forêt-bois, méthanisation ou encore valorisation de biomasse constituent des filières porteuses d’opportunités pour les exploitants, les entreprises industrielles et les collectivités. À travers le Village de la Bioéconomie, les acteurs meusiens peuvent valoriser leurs initiatives, développer de nouvelles coopérations et accéder à un réseau régional favorisant l’émergence de projets créateurs de valeur et d’emplois locaux.

La bioéconomie accélère les transitions territoriales

À l’échelle nationale, la bioéconomie représente un enjeu stratégique face aux défis de souveraineté énergétique, de réduction des émissions de carbone et de transformation des modèles industriels. Le développement des matériaux biosourcés, des gaz renouvelables ou encore de la chimie du végétal mobilise de plus en plus d’investissements publics et privés. Pour les territoires ruraux comme la Meuse, ces nouvelles filières constituent un potentiel économique majeur en permettant de valoriser les ressources locales tout en renforçant l’attractivité industrielle et la transition écologique.