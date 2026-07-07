Douze ans après son installation au sous-sol des Galeries Lafayette, l’enseigne culturelle s'apprête à quitter son emplacement pour s'implanter dans un splendide bâtiment néoclassique, vacant depuis 2019. Ce projet de réhabilitation de 10 millions d’euros, dévoilé par l'agence Arthur Loyd Lorraine, prévoit l'aménagement d'une surface de vente de 1 600 m² sur trois niveaux. Ce transfert, motivé par un loyer jugé trop élevé, s'accompagnera de dix-huit mois de travaux. L'opération immobilière intègre la rénovation complète de l'ancienne agence bancaire ainsi que la construction d'une extension neuve à l'arrière, édifiée à la place d'un vieil immeuble en cours de démolition. Au total, le futur établissement de l'enseigne déploiera une surface globale de 2 600 m², offrant un nouvel espace de vente légèrement supérieur à l'actuel.

Une locomotive commerciale indispensable pour relancer l'attractivité du cœur de ville

Considérée comme un moteur essentiel du commerce de l'hyper-centre, la Fnac portera la relance économique attendue de la rue Serpenoise, une artère qui tente désormais de retrouver sa dynamique historique face aux zones commerciales de la périphérie. En 2012, son départ du centre commercial Saint-Jacques avait lourdement accéléré le déclin de ce complexe. Cette fois, son grand retour en surface, combiné avec l'arrivée de la salle de sport On Air d'ici l'été 2026, devrait recréer un flux massif de visiteurs au cœur de la zone piétonne.

Reste à observer l'impact réel de ce départ majeur sur la fréquentation des Galeries Lafayette, privées de ce flux historique.