NEOMA accélère sa stratégie autour des compétences hybrides

Avec ces nouvelles initiatives, NEOMA enrichit son offre destinée aux étudiants de son campus rouennais. L'école lance des doubles diplômes avec l'ESA Angers et IMT Mines Alès afin d'associer compétences managériales et expertise scientifique. Elle ouvre également l'accès à des Summer Schools à la Stanford University et au California Institute of Technology (Caltech), permettant aux étudiants d'évoluer au sein d'écosystèmes de référence en innovation, entrepreneuriat et technologies de pointe. L'objectif est de former des diplômés capables d'accompagner les transformations des entreprises dans des secteurs toujours plus technologiques.

Les écoles de commerce accélèrent leur virage technologique

À l'échelle nationale, les écoles de management multiplient les alliances avec les écoles d'ingénieurs et les universités scientifiques afin de répondre aux nouvelles attentes du marché de l'emploi. Intelligence artificielle, cybersécurité, transition écologique ou industrie 4.0 imposent désormais aux futurs dirigeants de maîtriser des compétences techniques en complément des savoir-faire managériaux. Cette hybridation des formations devient un levier de compétitivité pour les établissements d'enseignement supérieur et un atout stratégique pour les entreprises, qui recherchent des profils capables de piloter des projets complexes à l'interface entre management, innovation et technologies.