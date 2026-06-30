Bar-le-Duc recherche des food trucks pour ses événements estivaux

À l'approche de la saison estivale, la Ville de Bar-le-Duc ouvre un appel à candidatures destiné aux food trucks, artisans de bouche et exploitants de buvettes sans alcool. Les prestataires retenus assureront l'offre de restauration lors de plusieurs animations organisées entre le 5 et le 19 juillet, notamment à l'occasion des retransmissions de la Coupe du monde de football dans la fan zone installée au parc de l'Hôtel de Ville et des festivités de la Fête nationale, prévues le 14 juillet au stade Jean-Bernard.

L'appel concerne une large gamme de spécialités salées et sucrées : burgers, pizzas, frites, wraps, planchas, crêpes, gaufres, glaces ou encore churros, ainsi qu'une offre de boissons exclusivement sans alcool. Les candidats devront présenter un dossier complet comprenant leur concept, leur carte tarifaire, leurs besoins techniques et les documents administratifs nécessaires. Avec une jauge estimée à 10 000 personnes pour les festivités du 14 Juillet, ces rendez-vous constituent un débouché économique important pour les commerçants ambulants, tout en renforçant l'attractivité des événements organisés dans la cité meusienne.

Les événements dopent l'activité des food trucks

À l'échelle nationale, les grands événements culturels, sportifs et festifs représentent des opportunités de chiffre d'affaires essentielles pour les professionnels de la restauration mobile. Les food trucks, qui ont connu un développement soutenu ces dernières années, fondent une part importante de leur activité sur ces manifestations, où l'affluence permet de générer des revenus concentrés sur quelques jours tout en développant leur notoriété. Dans un contexte où les événements constituent un facteur de fréquentation et de consommation, la sélection d'opérateurs locaux contribue à maximiser les retombées économiques sur le territoire et à créer de nouvelles opportunités pour les petites entreprises.