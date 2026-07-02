La commune de Fayet franchit une nouvelle étape dans l'adaptation de ses équipements publics aux conséquences du changement climatique. Au cours de l'été, une étude thermique complète sera menée au sein de l'école afin d'évaluer les solutions les plus adaptées pour limiter les fortes températures dans les salles de classe. L'analyse portera sur différents scénarios d'aménagement, intégrant les dimensions techniques, énergétiques, environnementales et financières du projet. Isolation, protections solaires, ventilation naturelle ou encore équipements de rafraîchissement pourront être étudiés afin d'identifier les investissements les plus pertinents. Pour la municipalité, l'objectif est d'améliorer durablement les conditions d'apprentissage des élèves et le confort de l'ensemble de la communauté éducative tout en optimisant les dépenses publiques.

Écoles : l'adaptation climatique accélère les investissements publics

Au-delà de Fayet, les collectivités locales sont de plus en plus nombreuses à investir dans l'adaptation thermique des établissements scolaires. L'intensification des canicules oblige les communes à repenser leurs bâtiments afin de préserver la santé des élèves, des enseignants et des personnels tout en limitant les consommations d'énergie. Ces projets représentent un enjeu financier majeur pour les budgets locaux, mais également un levier pour soutenir l'activité des entreprises du bâtiment, de l'ingénierie thermique et de la rénovation énergétique.