Les structures qui ont développé des initiatives pour améliorer leur gestion des ressources humaines sont invitées à faire connaître leurs démarches. Les Trophées «Employeurs, démarquez-vous !» distinguent deux types d’actions : l’attractivité de la structure, pour renforcer sa capacité à recruter, et la qualité de vie au travail, pour favoriser le bien-être des salariés et leur fidélisation.

Cette initiative régionale vise à donner de la visibilité aux employeurs qui mettent en place des pratiques adaptées à leurs besoins et à ceux de leurs équipes. Les distinctions doivent également permettre de faire connaître des expériences susceptibles d’inspirer d’autres organisations. Pour les entreprises de l’Aisne, la démarche représente une occasion de valoriser leur politique RH, notamment dans un contexte où le recrutement, la stabilité des effectifs et les conditions de travail pèsent sur le fonctionnement des activités.

Les ressources humaines, un enjeu économique national

À l’échelle nationale, la gestion des ressources humaines constitue un enjeu pour la continuité et le développement des entreprises. Le recrutement de nouveaux profils, la conservation des compétences et l’amélioration des conditions de travail influent sur l’organisation de la production, les coûts liés au renouvellement des effectifs et la capacité à répondre aux besoins des clients.

Pour les PME et les associations, la fidélisation des salariés peut notamment limiter les dépenses liées aux recrutements successifs et à la formation de nouveaux collaborateurs. Les démarches en faveur de la qualité de vie au travail peuvent aussi contribuer à prévenir certaines difficultés organisationnelles et à maintenir les compétences dans la durée.