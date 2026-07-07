Aisne : les Estiv’Aisne misent sur le sport pour dynamiser l’été

Le vendredi 17 juillet 2026, Axo’plage accueillera une nouvelle édition des Estiv’Aisne, avec un programme mêlant initiations sportives, animations familiales et activités nautiques. Tennis, football, boxe, athlétisme, canoë, paddle ou encore water-polo seront proposés grâce à la mobilisation des associations et comités départementaux. Après le succès populaire du passage de la flamme olympique en 2024, qui avait réuni 7 500 personnes sur le site, le Département entend renforcer l’accès aux loisirs et promouvoir la richesse du sport local.

Les événements sportifs deviennent des leviers d’attractivité territoriale

Au-delà de l’animation estivale, les manifestations sportives occupent une place croissante dans les stratégies de développement local. Elles contribuent à soutenir l’économie touristique, à générer de la fréquentation pour les territoires et à valoriser les équipements publics. À l’échelle nationale, les collectivités misent de plus en plus sur ces rendez-vous populaires pour renforcer leur attractivité, créer du lien social et développer une offre de loisirs accessible aux familles.