Fermée depuis 2017 pour permettre d'importants travaux de restauration du clos et du couvert, l'église Saint-Antoine accueille de nouveau les visiteurs du 4 juillet au 30 août. Pour accompagner cette réouverture très attendue, la collectivité lance l'opération «Jeunes Ambassadeurs du Patrimoine». Chaque après-midi, des binômes ou trinômes de volontaires âgés de 13 à 18 ans feront découvrir l'histoire de ce monument classé, après avoir bénéficié d'une formation spécifique. Au-delà de la période estivale, plusieurs jeunes poursuivront leur engagement lors des Journées européennes du Patrimoine. Cette démarche associe ainsi transmission des savoirs, implication citoyenne des jeunes et valorisation d'un édifice emblématique, tout en renforçant l'offre touristique du territoire durant la saison estivale.

Patrimoine : les jeunes deviennent des acteurs de l'attractivité des territoires

À l'échelle nationale, les collectivités développent de plus en plus de dispositifs associant jeunesse et valorisation du patrimoine afin de renforcer l'attractivité des territoires. En formant des jeunes guides, elles favorisent la transmission de l'histoire locale, soutiennent la fréquentation des sites culturels et dynamisent l'économie touristique. Ces initiatives profitent aux commerces, à l'hébergement et à la restauration tout en préparant une nouvelle génération d'ambassadeurs capables de promouvoir durablement le patrimoine et l'identité des territoires.