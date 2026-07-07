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Patrimoine

Bar-le-Duc : des jeunes font revivre un monument historique après neuf ans

Après neuf ans de fermeture, l'église Saint-Antoine rouvre ses portes au public grâce à un dispositif inédit porté par la Ville. Des jeunes de 13 à 18 ans assureront les visites tout au long de l'été. Cette initiative valorise le patrimoine local tout en sensibilisant une nouvelle génération à sa préservation. 

Des jeunes valorisent l'église Saint-Antoine. © Office de Tourisme Sud Meuse.

Des jeunes valorisent l'église Saint-Antoine. © Office de Tourisme Sud Meuse.

Par J.M
Les Tablettes Lorraines
Publié le 7 juillet 2026 - Mis à jour le 7 juillet 2026

Fermée depuis 2017 pour permettre d'importants travaux de restauration du clos et du couvert, l'église Saint-Antoine accueille de nouveau les visiteurs du 4 juillet au 30 août. Pour accompagner cette réouverture très attendue, la collectivité lance l'opération «Jeunes Ambassadeurs du Patrimoine». Chaque après-midi, des binômes ou trinômes de volontaires âgés de 13 à 18 ans feront découvrir l'histoire de ce monument classé, après avoir bénéficié d'une formation spécifique. Au-delà de la période estivale, plusieurs jeunes poursuivront leur engagement lors des Journées européennes du Patrimoine. Cette démarche associe ainsi transmission des savoirs, implication citoyenne des jeunes et valorisation d'un édifice emblématique, tout en renforçant l'offre touristique du territoire durant la saison estivale.

Patrimoine : les jeunes deviennent des acteurs de l'attractivité des territoires

À l'échelle nationale, les collectivités développent de plus en plus de dispositifs associant jeunesse et valorisation du patrimoine afin de renforcer l'attractivité des territoires. En formant des jeunes guides, elles favorisent la transmission de l'histoire locale, soutiennent la fréquentation des sites culturels et dynamisent l'économie touristique. Ces initiatives profitent aux commerces, à l'hébergement et à la restauration tout en préparant une nouvelle génération d'ambassadeurs capables de promouvoir durablement le patrimoine et l'identité des territoires.

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