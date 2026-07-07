À Bresles, le camping de la Trye séduit

Logements insolites, activités variées et ouverture sur la nature. Malgré un contexte économique tendu, les campings de l'Oise abordent la saison estivale avec optimisme. Selon l'Observatoire d'Oise Tourisme, l'hôtellerie de plein air a enregistré une hausse de 27% des nuitées lors de la saison 2025, portée par la recherche de vacances plus accessibles, le tourisme de proximité et l'attrait croissant pour les séjours nature. À Bresles, le camping de la Trye (deux étoiles) illustre cette dynamique.

«Les gens recherchent une expérience». À 60 ans, José Polo est un gérant aussi attentif que satisfait. Le camping de la Trye, à Bresles, affiche quasiment complet pour cet été, comme depuis quelques années maintenant. Ouvert toute l'année, il est fréquenté en toute saison. Pourtant, l'établissement ne dispose a priori pas de tous les atouts.

«Nous sommes loin de tout, et notamment des grands pôles touristiques du département que sont Chantilly, Compiègne et Beauvais», admet le gérant. Loin aussi des grands parcs d'attraction, le camping est également à l'écart des grands axes de communication nord-sud que sont l'A16 et l'A1. «Pourtant, les gens font le détour pour venir passer quelques nuits ici», sourit l'homme, qui se félicite d'être le seul camping de l'agglomération du Beauvaisis (à l'exclusion du camping à la ferme La Vie Nature).

«Que les gens repartent transformés»

La raison ? Cette fameuse expérience tant recherchée. Depuis son installation en 2008, le couple a investi des centaines de milliers d'euros. «Nous sommes des techniciens : la plupart des rénovations, nous les avons faites nous-mêmes». Rouvrir les espaces, isoler les emplacements en maintenant la convivialité… les aménagements se sont multipliés. «La partie basse du camping, notamment, est très verdoyante. On a le sentiment d'être en pleine nature», se félicite José Polo.

LE nombre d'hébergements aménagés s'est aussi multiplié. On en compte près de 50 sur les 2,5 hectares du terrain. Dans un contexte où les vacanciers arbitrent davantage leur budget, le gérant constate un intérêt croissant pour des hébergements confortables, insolites et proches de la nature. Le camping de la Trye dispose ainsi notamment des logements haut de gamme avec terrasse et SPA. Des logements insolites aussi, avec ces grandes tentes sur pilotis climatisées et aménagées. Depuis un an, une yourte a même été installée pour accueillir, par exemple, des séminaires. «Nous sommes dans l'économie de la transformation : nos clients doivent se sentir transformés en repartant d'ici».

Créer l'offre pour susciter la demande

José Polo et ses équipes (neuf personnes au total) misent évidemment sur l'accueil et la convivialité. Un petit mot, et des activités toute l'année : canoë-kayak, pêche, promenade à dos de poney, location de karts à pédales… ainsi qu'une piscine couverte et chauffée toute l'année. Ces efforts participent à un fort taux de remplissage en été, mais aussi à multiplier les courts séjours, une tendance qui se confirme dans l'ensemble du département.

Le public belge ou néerlandais, notamment, n'hésite pas à s'arrêter sur la route du sud. «Nous avons encore peu d'Anglais, parce que je ne voulais pas rejoindre des tours-opérateurs, explique encore le gérant». Sur les longs week-ends, Bresles profite aussi de sa proximité avec Lille, Amiens et Paris dans l'axe nord-sud, mais aussi avec la Champagne ou la Normandie sur l'axe est-ouest. «Nous sommes dans un marché d'offre. C'est en créant l'offre que l'on suscite la demande», conclut José Polo.