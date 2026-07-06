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Tribune libre

Vacances 2026 : intenses et intimes

En 2026, le tourisme change de direction. On ne coche plus de destinations sur une carte, on part moins loin mais mieux. Le tourisme de proximité, grande tendance des dernières années, s'intensifie. Cette année, le voyage devient plus court mais plus intense, plus intime et plus expérimental.

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© Cyrille Struy

© Cyrille Struy

Par Virginie Kubatko
La Gazette Oise
Publié le 6 juillet 2026 - Mis à jour le 6 juillet 2026
<p>Partir en vacances n'aura jamais eu autant de sens qu'à l'été 2026. Aller à l'autre bout du monde uniquement parce que c'est un endroit «à voir» semble passer de mode. Aujourd'hui, si la destination compte encore, c’est surtout ce qu’elle nous fait ressentir qui nous donne envie de partir. Une étude de Kayak montre que 62% des voyageurs prévoient de faire plusieurs courts séjours en 2026, car, le but, est de privilégier l'intensité de l'expérience au nombre de destinations.</p><p>Les envies et les offres culturelles abondent dans ce sens. Le tourisme est segmenté, on fait du tourisme d'hist.

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