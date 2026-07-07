Le Groupement hospitalier de territoire (GHT) Saône-et-Loire Bresse-Morvan poursuit le développement de son projet de transport médical par drone avec le lancement de sa deuxième phase. Après les premiers essais réalisés en 2025 pour acheminer des prélèvements biologiques, l'objectif est désormais d'étendre progressivement les liaisons entre plusieurs établissements du territoire.

Le projet, qui vise à moderniser la logistique hospitalière, se heurte encore à des contraintes réglementaires. La liaison prévue entre les centres hospitaliers de Chalon-sur-Saône et de Montceau-les-Mines nécessite un niveau d'autorisation plus élevé en raison du survol de zones sensibles, notamment l'autoroute A6 et des sites industriels. En attendant cette évolution, le GHT concentre ses travaux sur d'autres itinéraires. Une ligne entre Montceau-les-Mines et La Guiche pourrait ainsi voir le jour prochainement. Elle permettrait d'acheminer des médicaments, du petit matériel médical et, dans le sens inverse, des prélèvements biologiques destinés au laboratoire de Montceau-les-Mines. À terme, d'autres connexions sont envisagées avec les établissements du territoire, notamment Le Creusot.



Des gains de temps et de nouvelles ambitions

Le drone n'a pas vocation à remplacer le transport routier, mais à le compléter pour les envois urgents ou de faible volume. Chaque appareil peut transporter jusqu'à trois kilos de médicaments ou environ 200 tubes de prélèvements. Sur la liaison entre Montceau-les-Mines et La Guiche, le temps de trajet serait réduit de 35 à 15 minutes. Le GHT estime que le développement d'un réseau plus dense permettra de limiter les vols à vide, d'améliorer la rentabilité du dispositif et de réduire les émissions liées aux transports. Après avoir validé les conditions de transport des prélèvements biologiques, les équipes travaillent désormais à qualifier le transport des médicaments, avec un contrôle de la traçabilité et des conditions de conservation.

Une troisième phase est déjà envisagée. Elle porterait sur l'acheminement des préparations de chimiothérapie entre Chalon-sur-Saône et Montceau-les-Mines. Cette évolution offrirait davantage de souplesse dans la production et la livraison des traitements, tout en limitant les pertes liées aux annulations de dernière minute. À travers ce projet, le GHT entend renforcer l'égalité d'accès aux soins pour les patients sur l'ensemble du territoire.