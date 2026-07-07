Rouen à Table revient avec 5 jours dédiés à la gastronomie

Labellisée première Ville créative Unesco de gastronomie en France, Rouen mise une nouvelle fois sur son patrimoine culinaire pour renforcer son attractivité. Du 7 au 11 octobre, Rouen à Table investira plusieurs lieux emblématiques de la ville, avec en point d'orgue des dîners gastronomiques organisés au pied de la cathédrale.

Les chefs du Club des Toques, la Nouvelle Garde culinaire rouennaise, des Meilleurs Ouvriers de France, des établissements réputés ainsi que les écoles hôtelières du territoire proposeront des créations inédites inspirées de l'univers musical. Le programme comprend également des dîners à quatre mains réunissant des chefs rouennais et des cuisiniers issus de plusieurs Villes créatives UNESCO, venues notamment du Brésil, de Chine, des États-Unis, du Liban et de Thaïlande.

Rallye gastronomique, ateliers de cuisine et de pâtisserie à la Halle aux Toiles, rencontres avec les producteurs et animations culinaires viendront compléter cette programmation.

Les festivals gastronomiques deviennent de véritables outils de développement territorial. En associant restauration, tourisme, agriculture, artisanat et culture, ces rendez-vous stimulent la fréquentation des centres-villes, soutiennent les commerces de proximité et renforcent la visibilité des producteurs locaux. Ils favorisent également l'emploi dans les métiers de bouche, encouragent les circuits courts et contribuent au rayonnement des territoires auprès des visiteurs, des investisseurs et des professionnels.