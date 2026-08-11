L'éclipse partielle de Soleil attendue mercredi soir en Allemagne a causé une flambée des prix de gros de l'électricité, limitée à la courte période concernée, illustrant la dépendance croissante du pays à la production solaire dans un contexte déjà tendu par la chaleur et les faibles niveaux des cours d'eau.

Selon les données de la bourse paneuropéenne de l'électricité Epex Spot, à Leipzig (est), le prix de l'électricité livrée sur certaines tranches de quinze minutes mercredi soir dépassera 400 euros le mégawattheure (MWh), soit plusieurs fois le niveau moyen observé sur le marché.

Entre 19H00 et 19H15 CET, le prix s'élèvera à environ 210 euros le MWh avant de culminer à plus de 460 euros entre 19H45 et 20H00 CET, au moment où la production photovoltaïque devrait fortement diminuer sous l'effet de l'éclipse.

Les prix devraient ensuite retomber autour de 230 euros le MWh à l'approche du coucher du soleil.

Les prix de gros sont fixés la veille pour chaque quart d'heure de la journée lors d'enchères où producteurs et grands consommateurs soumettent leurs offres et leurs besoins.

Ces fortes variations sont habituelles sur un marché allemand de plus en plus marqué par l'essor des énergies renouvelables.

Mardi, le prix de gros était de l'ordre de zéro euro le MWh entre 12H00 et 15H00 CET grâce à une abondante production solaire sous un ciel dégagé, avant qu'il ne remonte autour de 200 euros en soirée.

Ces variations n'auront cependant pas d'effet immédiat pour la plupart des particuliers allemands, dont les contrats d'électricité sont conclus à prix fixe et ne reflètent pas les fluctuations du marché "spot".

L'Espagne — où l'éclipse sera totale — devrait connaître la plus forte baisse de production solaire.

L'épisode intervient alors que le système électrique européen est déjà soumis aux effets des fortes chaleurs estivales.

Le parc de réacteurs nucléaires d'EDF a atteint dimanche son record d'indisponibilités, et la Roumanie et la Hongrie ont quant à elles dû réduire la production électrique de leurs centrales nucléaires qui utilisent les eaux du Danube pour refroidir leurs réacteurs.