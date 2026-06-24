La moitié des trains de marchandise étaient toujours à l'arrêt en Allemagne, conséquence d'une panne du système de communication ferroviaire dans la nuit de mardi à mercredi, due "au remplacement d'un composant technique".

Pendant plus de 90 minutes dans la soirée de mardi, tous les trains du pays (urbains, régionaux ou longue distance) avaient été immobilisés en gare à cause de ce problème technique avant de repartir progressivement.

"D'après les informations dont nous disposons actuellement, la panne survenue hier sur le réseau de radiocommunication ferroviaire numérique GSM-R a été causée par le remplacement, prévu au calendrier, d'un composant technique", a déclaré le président du directoire de la division infrastructure du groupe, Philipp Nagl, sur le site de la Deutsche Bahn.

"Nous analysons actuellement en priorité absolue les circonstances exactes qui ont conduit à cette panne", a-t-il ajouté.

Particulièrement touchés encore mercredi matin, les trains de marchandises qui circulent principalement la nuit.

"Les conséquences de cette panne continueront de perturber les chaînes logistiques pendant plusieurs jours", a prévenu Güterbahnen, la fédération des trains de marchandise.

Selon la directrice de cette fédération, Neele Wesseln, si le système de communication remarche bien, on est loin encore d'un retour à la normale: "C'est actuellement comme dans un restaurant bondé: un seul serveur doit à la fois prendre les commandes, servir les plats et les boissons et encaisser."

Après la panne de cette nuit, le président de la commission des transports du Bundestag, Tarek Al-Wazir, membre des Verts, a exigé de la Deutsche Bahn la présentation d'un calendrier de modernisation de ses systèmes de communication, obsolètes, pointant du doigt qu'elle fonctionnait toujours au réseau mobile 2G, ancêtre des générations 3G, 4G et 5G.

Après des décennies de sous-investissement, menant à la chute de la ponctualité des trains, l'Allemagne tente de moderniser son réseau ferroviaire vétuste à l'aide d'investissements publics massifs.