Amiens : Immersion chez Arpège Contact, un modèle de SCOP

Implantée à Amiens, Arpège Contact est une SCOP (société coopérative et participative) spécialisée dans l’accompagnement des entreprises et organisations en matière de relation client et de développement commercial. Elle compte 89 salariés dont 28 sociétaires salariés qui travaillent pour des clients tels que AMP, ARS Hauts-de-France, Hérédis, les Mutuelles des Scop ou encore UpOne. «Cette visite permet d’échanger avec les représentants du CSE, les membres du conseil d’administration ainsi que les salariés, notamment ceux engagés dans l’association Caisse de solidarité. L'idée est de casser l'image du centre d'appel en montrant qui nous sommes et comment nous travaillons. Nous sommes le seul centre de relations clients sous format scop», souligne Hélène Sellier, conseillère clientèle qui gère la partie commerciale de la prospection téléphonique pour les professionnels.

Le résultat sans sacrifier l’humain

«Je suis convaincu que le modèle de la SCOP, tel que celui d’Arpège Contact, démontre qu’il est possible de concilier performance économique et qualité de vie au travail. Ce type d’initiative incarne une économie locale plus juste et plus durable, que nous devons encourager et promouvoir. Partager, prospérer et protéger, c’est notre objectif du mandat et ce modèle d’économie alternative, j’y crois profondément» , affirme Frédéric Fauvet, le maire d'Amiens séduit par cette entreprise qui mise tout sur la qualité de la relation, de l'’expérience client, mais aussi de l'expérience salarié. *

«En effet, chez nous la gouvernance est plus accessible, les salariés sont associés aux décisions et les bénéfices sont partagés équitablement», assure Véronique Charbonnier, Directrice générale déléguée chez Arpège Contact qui a su démontrer qu’un autre modèle est possible.