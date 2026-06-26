Seine-Maritime : le Festival des Entrepreneurs revient en Normandie

Le Festival des Entrepreneurs, organisé par la CCI Caen Normandie, réunira pendant deux jours des chefs d'entreprise, créateurs, experts et acteurs de l'accompagnement économique. Si l'événement se déroule dans le Calvados, il s'adresse à l'ensemble des entrepreneurs normands, notamment ceux de Seine-Maritime, où le tissu économique repose sur un réseau dense de PME, de TPE, d'entreprises industrielles et de sociétés de services. Les participants pourront assister à plusieurs conférences consacrées à la création d'entreprise, au financement, au développement commercial ou encore aux nouveaux enjeux entrepreneuriaux. L'une des séquences mettra à l'honneur les «Success stories normandes», avec les témoignages de dirigeantes ayant développé leur activité dans la région. Au-delà des conférences, le festival ambitionne de favoriser les échanges entre entrepreneurs, de créer des synergies entre entreprises et de faciliter les rencontres avec les structures d'accompagnement.

Les événements dédiés aux entrepreneurs gagnent en importance

À l'échelle nationale, les salons, festivals et rencontres consacrés à l'entrepreneuriat occupent une place de plus en plus importante dans les politiques de développement économique. Face aux défis liés à la création d'entreprise, à l'innovation, au recrutement ou à la transition numérique, les dirigeants recherchent davantage d'occasions d'échanger avec leurs pairs et de bénéficier de retours d'expérience. Ces manifestations contribuent également à rapprocher les entreprises, les organismes d'accompagnement et les financeurs.