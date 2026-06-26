En Seine-Maritime, où le tissu économique repose sur de nombreuses TPE et PME présentes dans l'industrie, le BTP, le commerce, l'artisanat ou encore la restauration, les besoins d'accompagnement sont de plus en plus importants. Entre la généralisation de la facturation électronique, les évolutions réglementaires, les difficultés de recrutement, les enjeux de cybersécurité ou les démarches liées à la transition écologique, les dirigeants doivent faire face à des défis multiples. Pour répondre à ces besoins, le Service Public Conseillers entreprises propose un accompagnement personnalisé. Après avoir présenté sa situation sur la plateforme dédiée, le chef d'entreprise est recontacté sous cinq jours par un ou plusieurs conseillers situés à proximité de son établissement. Le dispositif réunit 30 partenaires publics et parapublics, plus de 600 conseillers en Normandie et a déjà été utilisé par 5 320 entreprises, avec 78% d'entre elles ayant bénéficié d'un accompagnement. Pour les entreprises de Seine-Maritime, cet outil vise à faciliter l'accès aux compétences publiques et à orienter rapidement les dirigeants vers les interlocuteurs adaptés.

Un enjeu national pour renforcer la compétitivité des petites entreprises

À l'échelle nationale, les pouvoirs publics cherchent à renforcer l'accompagnement des TPE et PME, qui représentent l'essentiel du tissu économique français. Les petites entreprises sont confrontées à une accumulation de nouvelles obligations administratives, numériques, sociales et environnementales, auxquelles s'ajoutent des difficultés de financement ou de recrutement. Dans ce contexte, les dispositifs de conseil et d'orientation deviennent un levier pour prévenir les difficultés et soutenir le développement des entreprises.