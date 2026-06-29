Amiens : le CRA Picardie aide à la transmission d'entreprise

Jacques Facquer a fondé il y a 21 ans le CRA (Cédants et Repreneurs d’Affaires) pour les trois départements picards. Le siège, situé à Amiens, met en relation des chefs d'entreprise et facilite la transmission des TPE/PME des secteurs de l’industrie, des services, du bâtiment et du négoce. «Le CRA n'est pas très connu parce qu'il y a toujours une confidentialité qui est importante. Les entreprises, quand elles se confient à nous, elles ne veulent surtout pas que les informations partent dans la nature et que les personnels, les clients, les banques, sachent tout. On est donc le plus discret possible», explique Jacques Facquer, PDG pendant 15 ans d'une grande entreprise textile samarienne et son entreprise était passée de 150 à 250 personnes.

«On a dû faire des marches arrière aussi. Vendre une entreprise, ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est pas comme une paire de chaussettes. Donc, il faut mettre du temps. Alors, bien sûr, les gens nous demandent le dossier. Nous l'envoyons au repreneur. Et après, on le suit, c'est-à-dire de savoir si, en fonction des éléments contenus dans le dossier, il est intéressé ou pas. Et après, on met en relation avec le cédant».

Une dizaine d'entreprises à reprendre

Le CRA Picardie est composé de cinq délégués bénévoles et anciens chefs d'entreprise. C'est l'endroit idéal pour ceux qui recherchent des opportunités de reprise. Le CRA, avec ses 34 délégations en France rassemblent des repreneurs qui ont une certaine expérience professionnelle, en général, dans l'industrie. Au départ, le repreneur a juste l'information du type d'entreprise à reprendre, par exemple une entreprise d'usinage, de tournage, fraisage, etc., avec des pièces unitaires.

«On a fragmenté bien sûr les entreprises suivant le domaine, si c'est de l'agroalimentaire, si c'est de la métallurgie, du nucléaire, du bâtiment. On va lui donner ce descriptif-là, mais normalement, il ne connaît pas l'entreprise. Puis, nous donnerons le nom de l'entreprise et les mettrons en contact. Il y a une cotisation qui est demandée aux cédants et aux repreneurs. C'est tout ce que nous demandons, il n'y a pas de commission sur la vente», explique Jacques Facquer, le délégué régional du CRA qui compte une dizaine d'entreprises à reprendre actuellement en Picardie et surtout dans l'Oise. Des reprises qui se déroulent en moyenne en 18 mois.