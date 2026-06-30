Grain de Malice a été récemment honorée par Deloitte France en intégrant le palmarès 2026 des Best Managed Companies, distinction qui met à l’honneur les entreprises privées les plus performantes et bien gérées du pays. Cette reconnaissance souligne l'engagement de la marque, qui depuis près de 20 ans, met l’accent sur la proximité avec ses clientes et la qualité de son service. Avec un réseau de 235 magasins à travers toute la France, Grain de Malice s'efforce d'offrir une mode féminine accessible, tout en prônant des valeurs de durabilité et de responsabilité.





Le label Best Managed Companies évalue l'excellence de gestion selon quatre critères : stratégie, innovation, culture d'entreprise et performance financière. Grain de Malice a réussi à allier performance économique et vision à long terme, ce qui lui permet d'être reconnue parmi les entreprises françaises solides. La marque, fondée en 2007, s’est toujours efforcée de répondre aux attentes des femmes en leur proposant des vêtements confortables allant du 34 au 50, avec un futur projet d'extension jusqu'à la taille 52.





Cette distinction est également un hommage au travail acharné de ses équipes qui œuvrent quotidiennement pour faire vivre l’entreprise. En mars 2026, Grain de Malice a annoncé une nouvelle identité de marque pour renforcer son engagement envers les femmes, axée sur l'inclusion et le bien-être. L’enseigne continue d’innover pour offrir des solutions pratiques tout en plaçant l’écoute et la proximité au cœur de sa mission.