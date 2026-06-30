INTEX célèbre 60 ans d'innovation au service des loisirs familiaux

À l'occasion de ses 60 ans, INTEX revient sur son évolution et réaffirme sa volonté de rendre les loisirs accessibles au plus grand nombre. Fondée en 1966 en Californie, l'entreprise a accompagné les transformations des habitudes de consommation en proposant des équipements destinés aux activités familiales et aux loisirs de plein air. Au fil des décennies, elle a élargi son offre et renforcé sa présence internationale. En France, sa principale plateforme logistique européenne est implantée dans la commune de Le Miroir, en Saône-et-Loire. Aujourd'hui présente dans plus de 100 pays et forte de plus de 14 000 collaborateurs, l'entreprise mise toujours sur l'innovation, la qualité et l'accessibilité. Parmi les avancées mises en avant figurent notamment la technologie Fiber-Tech, utilisée sur certains matelas gonflables et spas pour améliorer le confort et la stabilité, ainsi que des systèmes de filtration destinés à simplifier l'entretien des piscines et des spas.



Une offre élargie pour répondre aux nouveaux usages

La marque souligne également le rôle joué par ses piscines hors-sol, commercialisées à partir de la fin des années 1990, dans la démocratisation des loisirs aquatiques à domicile. Conçues pour être simples à installer et proposées à des prix accessibles, elles ont contribué à élargir l'accès à ce type d'équipement. Au fil des années, les gammes se sont diversifiées avec des spas gonflables, des matelas Airbed, des kayaks, des paddles, des bateaux, des portiques de jeux et, plus récemment, des produits destinés aux animaux. Élue « Marque Préférée des Français » dans la catégorie piscines et spas depuis 2022, INTEX affirme vouloir poursuivre cette dynamique. Pour marquer son anniversaire, l'entreprise lance une nouvelle campagne de communication baptisée « Soyez gonflés ! », destinée à promouvoir un état d'esprit centré sur les loisirs, le partage et les moments de détente en famille ou entre amis.