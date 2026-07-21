Faciliter le déploiement de centrales photovoltaïques et favoriser le développement de projets d'autoconsommation collective au sein des zones d'activités économiques (ZAE) : c'est l'ambition du partenariat signé entre le groupe Lhotellier et la Caisse d'Epargne Normandie. Les deux partenaires «souhaitent proposer aux acteurs économiques normands des solutions concrètes, innovantes et adaptées pour accélérer leur transition énergétique», indiquent-ils par voie de communiqué.

Cette alliance associe les compétences techniques du groupe Lhotellier à l'expertise financière de la Caisse d'Epargne Normandie. Le premier assurera la conception, l'installation et la maintenance de centrales photovoltaïques, avec un accompagnement de l'étude à l'exploitation.

La banque mobilisera ses solutions de financement, son ingénierie de projet et sa plateforme de financement participatif Kiwaï afin d'accélérer les investissements.

Plusieurs réunions d'information ont déjà été organisées en Normandie avec des collectivités, des associations de dirigeants et des clubs d'entreprises afin de présenter ces nouveaux modèles énergétiques.