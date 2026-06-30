



Une formation intitulée « 5 jours pour entreprendre » se tiendra à Nogent-sur-Oise du 15 au 22 juillet prochain. Destinée aux futurs entrepreneurs, cette session de cinq jours, animée par des professionnels, vise à accompagner les participants dans la préparation de leur projet de création d’entreprise.





Le programme comprend des modules consacrés à la découverte du profil entrepreneurial, à la compréhension de l’environnement du projet, à la construction et à la modélisation de l’entreprise ainsi qu’aux étapes permettant de donner vie au projet. En option, un accompagnement post-formation est proposé, permettant aux participants de bénéficier de formations complémentaires et d’un suivi individuel pour approfondir leur projet, rédiger un business plan et lancer leur entreprise.





Par ailleurs, les frais de participation s'élèvent à 750 euros nets de taxes. Les personnes souhaitant assister à cette formation, sont invitées à remplir le formulaire d'inscription, disponible en ligne via le site internet dédié.