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Garden party du Medef Somme : les forces vives en synergie

La garden party du Medef de la Somme s'affirme comme le rendez-vous incontournable du début de l'été pour le monde entrepreneurial du département. 

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Par Benoît Maleplate
La Gazette Picardie
Publié le 6 juillet 2026 - Mis à jour le 6 juillet 2026
<p>550 personnes, toujours plus nombreuses, se sont réunies dans les jardins du château de Flixecourt pour une soirée qui se veut spontanée et décontractée. Les forces vives du territoire s'y retrouvent, institutionnels comme entreprises peuvent mettre leurs visions en synergie sans oublier de prendre de la hauteur.</p><p>Ce fut encore le cas ce 24 juin, à l'écoute d'Asma Mhalla, politologue et essayiste, spécialiste des enjeux liés à l'IA, aux big tech et aux nouvelles formes de pouvoir.</p>.

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