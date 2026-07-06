Garden party du Medef Somme : les forces vives en synergie

Entreprises
La start-up nancéienne Nebula distinguée par le plan France 2030
06/07/2026 L.R
Nancy (54)
La garden party du Medef de la Somme s'affirme comme le rendez-vous incontournable du début de l'été pour le monde entrepreneurial du département.
Le château de Flixecourt et ses jardins ont été le cadre de la garden party.
Asma Mhalla, invitée d'honneur de l'édition 2026.
Au premier rang de la conférence, le président du Medef 80, Nicolas Blangy, le préfet Rollon Mouchel-Blaisot et son fils.
Plus de 550 personnes ont répondu présent à l'invitation.
Une garden party détendue sur la pelouse du château.
Les adhérents et les invités sont appelés à se connecter aux réseaux du Medef 80.
La lecture de cet article est réservée aux abonnés
Déjà abonné ? Je me connecte
Entreprises
06/07/2026 L.R
Nancy (54)
Entreprises
06/07/2026 Anne Daubree
France
Retrouvez la fiche complète de la commune de Flixecourt avec sa localisation, sa population et les coordonnées de la mairie et des services de proximité.Découvrir la commune