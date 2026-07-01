DPS pour désinsertion professionnelle ! C’était l’un des principaux fils rouges du forum «Et si les signaux étaient là depuis le début ?» organisé conjointement par l’ALSMT, l’Afegiph Grand Est et Handi 54 au centre de congrès Prouvé le 11 juin.

L’occasion pour les trois structures de s’engager et de rendre plus efficient leur partenariat sur le sujet.

«Le vieillissement de la population active, l’augmentation des maladies chroniques, l’usure professionnelle couplée à l’allongement des carrières font de la prévention de la désinsertion de l’usure professionnelle (PDP) et du maintien en emploi un enjeu majeur sur le territoire», expliquent les organisateurs.

Les trois structures ont signé une convention tripartite visant à fluidifier et rendre plus cohérents les accompagnements des entreprises et des salariés, agir en complémentarité d’actions et optimiser les prises en charge et les services rendus.

«Cet engagement commun va se traduire par la mutualisation des expertises et des ressources pour offrir des réponses adaptées aux publics accompagnés. Il permettra de sensibiliser et accompagner les entreprises en les aidant à définir et à mettre en place des politiques et des actions renforçant le maintien à l’emploi des salariés en situation de handicap», assurent les signataires.