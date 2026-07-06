La start-up nancéienne Nebula distinguée par le plan France 2030

Née au cœur du Laboratoire de Physique et Chimie Théoriques (LPCT) de l'Université de Lorraine et du CNRS à Nancy, Nebula s'impose comme un acteur clé de la deeptech régionale. Accompagnée par l'Incubateur Lorrain, la start-up combine biologie computationnelle et intelligence artificielle souveraine. Sa technologie permet de modéliser l’ensemble des conformations d’une cible thérapeutique. Ce procédé accélère considérablement la conception de traitements innovants, optimisant ainsi l'efficacité et la rentabilité des premières phases de la recherche pharmaceutique.

Pour franchir le cap de l'industrialisation, Nebula mise sur l'écosystème local. Elle s'est associée au Laboratoire de Génie Informatique, de Production et de Maintenance (LGIPM). Ensemble, ils développent une innovation basée sur la co-conception entre l'IA et le matériel informatique. Ce projet collaboratif répond directement aux exigences du dispositif «Pionniers de l'IA», orchestré par Bpifrance dans le cadre de la stratégie nationale France 2030. Ce programme soutient les innovations à fort impact durable capables de garantir la souveraineté technologique du pays.

Cette nouvelle reconnaissance nationale valide la solidité scientifique et le potentiel économique de la pépite nancéienne. En propulsant sa technologie vers une phase industrielle, Nebula renforce non seulement l'attractivité de la région Grand Est, mais s'inscrit aussi durablement comme un pilier de la souveraineté sanitaire et numérique française.