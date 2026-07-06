L’extension de l’usine Daimler Buses inaugurée

Un an après les annonces et la venue dans la Meuse, à Ligny-en-Barrois, du Président Macron en amont de la 8e édition du Sommet Choose, l’inauguration de l’extension de l’usine Daimler Buses s’est tenue le 3 juillet. À cette occasion, le ministre délégué chargé de l’Industrie avait fait le déplacement pour ce rendez-vous qui a mobilisé en nombre les acteurs économiques et élus meusiens, mais également des représentants institutionnels allemands. Avec ce nouveau bâtiment dédié à la finition-peinture et tests d’étanchéité, le site meusien monte en puissance. Engagé en novembre 2024, le chantier d’extension s’est concrétisé par la construction du nouveau bâtiment de près de 17 000 m² achevé en juin alors que la partie finition qui s’étend sur 11 500 m² avait été livrée en début d’année. Cet investissement vise à diversifier la production de véhicules électriques.

Transition écologique et souveraineté industrielle

Engagé dans un marathon, le groupe s’appuie sur un carnet de commandes rempli avec en ligne de mire 2030 ; année où les véhicules diesel disparaitront au profil des véhicules électriques. En 2025, sur les 1 800 bus sortis des lignes de production linnéennes, 175 étaient électriques. Véritable locomotive économique et premier employeur privé de Meuse avec 1 300 collaborateurs à Ligny-en-Barrois, Daimler Buses a réussi le tour de force de faire signer cent CDI en 2025 et prévoit le même objectif chiffré en 2026. L’illustration d’une réindustrialisation réussie mise au service de la souveraineté industrielle française.