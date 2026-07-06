Les Estivales de Terrabùndo, un rendez-vous incontournable

Les Estivales de Terrabùndo ont une nouvelle fois tenu leurs promesses ! Ce jeudi 2 juillet, le tiers-lieu d'Ennevelin a accueilli plusieurs centaines de visiteurs venus profiter d'un rendez-vous mêlant artisanat, produits du terroir et convivialité.

Dès 16 heures, le marché installé sur le site a permis aux visiteurs de rencontrer une vingtaine de créateurs, artisans et producteurs de Pévèle Carembault. Bijoux, céramiques, objets en bois, cosmétiques naturels, créations textiles, plantes aromatiques, miel, chocolat, pâtisseries ou encore bières artisanales ont trouvé leur public tout au long de l'après-midi. L'événement a également offert un coup de projecteur à de nombreuses entreprises locales tout en mettant en avant les circuits courts et les savoir-faire du territoire. Présent sur place, l'Office de tourisme a profité de cette affluence pour promouvoir les animations estivales proposées dans les communes du territoire, tandis que différentes activités étaient organisées autour de la découverte du territoire.

Rencontres entre entrepreneurs

Au fil des heures, l'ambiance s'est transformée en véritable guinguette. Portée par le concert du groupe Kiss of Life, la soirée s'est poursuivie autour des espaces de restauration, des jeux en bois, du boulodrome, des fléchettes et du photobooth, dans une atmosphère familiale. Des visites guidées ont également permis au public de découvrir les coulisses de Terrabùndo, inauguré en 2023. Ce bâtiment écoresponsable de 1 400 m² s'est imposé en trois ans comme un acteur majeur du développement économique local. Il accueille aujourd'hui une quinzaine d'entreprises, plusieurs dizaines de coworkers et héberge régulièrement réunions, séminaires, conférences et ateliers.

Au-delà de son aspect festif, cette nouvelle édition des Estivales a surtout confirmé la vocation de Terrabùndo : faire se rencontrer entrepreneurs, habitants et acteurs du territoire dans un lieu devenu, au fil des années, l'une des vitrines de l'économie locale.