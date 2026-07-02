Beauvais lance un chantier de requalification place Jammy Schmidt





Du 6 juillet au 28 août 2026, Beauvais se prépare à une transformation majeure avec des travaux de requalification sur la Place Jammy Schmidt et l'Avenue Jean Rostand. L'objectif principal de ce projet est de sécuriser les abords de l'école Launay, garantissant ainsi un meilleur confort pour les enfants et leurs parents. En outre, un nouvel accès vers l’Avenue Jean Rostand sera créé, facilitant la circulation dans le quartier.





Pour minimiser les désagréments liés à ces travaux, la ville a mis en place plusieurs mesures. Les interventions sur la Place Jammy Schmidt se dérouleront par phases : certaines zones pourraient être temporairement fermées et le stationnement sera interdit. Cependant, des accès demeureront ouverts pour permettre aux visiteurs de rejoindre les commerces et autres entités présentes sur la place. Sur l'Avenue Jean Rostand, un système de circulation alternée sera instauré, entraînant des ralentissements prévisibles. Il est donc conseillé aux usagers de prévoir leurs déplacements à l’avance. La sécurité des piétons est également une priorité : un cheminement sécurisé sera maintenu durant toute la durée du chantier pour assurer leur protection.