Oise : Enedis et la Gendarmerie anticipent les risques électriques

Après l’Aisne, l’Oise devient le deuxième département de Picardie à s’engager mutuellement dans ce type de partenariat. Enedis en Picardie la Gendarmerie de l'Oise sont désormais unis à travers une convention qui vise à renforcer la prévention des risques électriques et la sécurité des interventions lors des accidents. Ce partenariat s’inscrit également dans le prolongement d’un accord national signé en 2025. «Les forces de l’ordre figurent parmi les premiers appelés lorsqu’un incident touche le réseau électrique. À ce titre, Enedis intervient systématiquement à leurs côtés afin de sécuriser les installations d’un point de vue électrique avant toute intervention», explique les deux partenaires.

De fait, ces deux partenaires travaillent déjà ensemble et la convention amène une meilleure coordination et connaissance des risques électriques.

Renforcement de la prévention des risques

Des Des actions concrètes sont donc prévues. Cette convention permettra un meilleure partage d'information et de coordination opérationnelle. Elle prévoit aussi une formation des gendarmes aux risques électriques et une sensibilisation des agents Enedis aux situations à risque.



Ces actions s’inscrivent dans la dynamique de la campagne «Tension, Attention», qui rappelle

les principes simples pour éviter les accidents.