Rouen : Un tramway met en valeur le patrimoine de la Métropole

La Métropole Rouen Normandie et Transdev Rouen ont mis en circulation, depuis le 2 juillet, une rame de tramway entièrement habillée d'une création originale de l'artiste normande Semilu. Véritable galerie d'art mobile, cette initiative valorise le patrimoine de la métropole à travers une illustration réunissant plusieurs sites emblématiques, dont la cathédrale Notre-Dame de Rouen, le Gros-Horloge, le pont Flaubert, l'abbaye de Jumièges et les paysages de la vallée de la Seine.

La création rend également hommage aux grands événements qui participent au rayonnement du territoire, comme l'Armada, les Fêtes Jeanne d'Arc et la Foire Saint-Romain.

En transformant un tramway en support de promotion du territoire, la Métropole Rouen Normandie entend renforcer son attractivité auprès des habitants, des touristes et des acteurs économiques, tout en associant mobilité durable, culture et identité locale.

Au-delà de Rouen, les collectivités multiplient les initiatives associant transports publics, culture et marketing territorial afin de renforcer leur visibilité. Tramways, bus et métros deviennent des vitrines du patrimoine et participent à la promotion touristique des territoires. Cette stratégie contribue à soutenir la fréquentation des centres-villes, des commerces, des sites culturels et des grands événements, tout en améliorant l'image des réseaux de transport.