Sept ans après Samsung, Apple a dévoilé mercredi son premier téléphone pliable, l'iPhone Duo, de la taille d'un passeport une fois replié, lors de la première présentation de produits menée par son nouveau patron, John Ternus.

"D'autres ont créé des pliables qui ressemblent à deux téléphones maladroitement collés l'un à l'autre", a vanté John Ternus dans la vidéo préenregistrée diffusée au Steve Jobs Theater d'Apple Park, en Californie, en présentant l'appareil qui, déplié, doit offrir un grand écran selon lui "aussi naturel et intuitif que l'iPad".

Le prix de l'appareil, disponible à partir du 23 octobre, est annoncé à environ 2.000 dollars (1.718 euros).

Cet appareil haut de gamme arrive sur une niche -- moins de 2% des ventes mondiales de smartphones --, mais Apple devrait en capter près d'un tiers dès cette année, selon le cabinet IDC. "L'iPhone pliable d'Apple va très probablement modifier la dynamique concurrentielle, en Chine comme sur les marchés mondiaux", estime Kiranjeet Kaur, directrice de recherche du cabinet.

Les concurrents chinois ont pris les devants. Huawei a présenté lundi son Mate XT 2 à trois volets, à partir de 19.999 yuans (2.560 euros), et Xiaomi son 18 Fold au format passeport, à partir de 10.999 yuans (1.410 euros).

Après une heure de présentation des nouveautés de la marque à la pomme, John Ternus est réapparu à l'écran en lançant la formule fétiche de Steve Jobs -- "Mais en fait, une dernière chose" -- pour introduire l'appareil pliable qui marque le baptême du feu de cet ingénieur maison. Il a pris les commandes du groupe le 1er septembre, après 15 ans de règne du logisticien Tim Cook.

Replié, l'iPhone Duo se présente comme un téléphone doté d'un écran de 13,7 cm de diagonale; déplié, il offre un écran de 19,3 cm, proche de celui d'une petite tablette.

Le groupe de Cupertino assure avoir réduit la pliure visible au milieu de l'écran, principal reproche fait aux pliables. Il promet un cadre en titane et une charnière "d'une fluidité naturelle".

L'appareil se déverrouille par empreinte digitale sur le bouton latéral et sera compatible plus tard dans l'année avec le stylet Apple Pencil, une première pour un iPhone.

Plus tôt dans la présentation, Apple a annoncé relever de 100 dollars le prix de départ de ses iPhone 18 Pro et Pro Max, à 1.199 et 1.299 dollars. C'est la première hausse sur son produit phare depuis le début de la pénurie de puces mémoire, qui avait déjà entraîné un renchérissement fin juin des Mac et iPad.