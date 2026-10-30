Entreprises
Défaillances d'entreprises : le Nord et le Pas-de-Calais parmi les plus exposés
30/10/2026 Marine Tesse
Pas-de-Calais (62)
Le nombre de créations d’entreprises en France a fait un bond en une décennie, grâce à un enregistrement simplifié et numérisé. Mais la nouvelle entreprise est-elle viable et dans quel cadre pourra-t-elle perdurer ?
© Getty Images - Fasai Budkaew
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