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Création d'entreprises

Après l'engagement gagnant du créateur d'entreprise, comment transformer l'essai ?

Le nombre de créations d’entreprises en France a fait un bond en une décennie, grâce à un enregistrement simplifié et numérisé. Mais la nouvelle entreprise est-elle viable et dans quel cadre pourra-t-elle perdurer ?

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© Getty Images - Fasai Budkaew

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Par Benoît Maleplate
La Gazette Picardie
Publié le 30 octobre 2026 - Mis à jour le 30 octobre 2026
<p>Les Français nouveaux champions de l’entrepreneuriat ? Il paraît bien loin le temps où l’accès à l’entreprise semblait inaccessible. Trop compliqué, trop long, laissant l’image du Français les deux pieds dans le même sabot face à la montagne administrative de la création d’entreprise. Un temps révolu qui se mesure à une décennie, la dynamique entrepreneuriale décollant vraiment à partir de 2016. De l’ordre de + 10% par an de 2016 à 2022 selon l’Observatoire de la création d’entreprise de bpifrance. Depuis, la création d’entreprise bat chaque année un nouveau record, toujours en hausse de 5%.

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