La cyberattaque qui a touché la semaine passée le Crédit Mutuel Arkéa est "inédite en termes de sophistication" et de "technicité", a déclaré dans un entretien avec l'AFP son président Julien Carmona qui détaille le déroulement de ce "braquage d'un genre nouveau".

Précisant avoir le "douteux honneur d'être la première banque française, et je crois européenne, à faire l'objet d'une attaque frauduleuse (...) réussie", le président de la banque basée près de Brest a confirmé que les conséquences financières avoisinaient "une centaine de millions d'euros".

Soit "1 % des fonds propres" de l'entreprise, ou "l'équivalent d'un trimestre de résultats", "donc la solidité de l'établissement n'est absolument pas affectée", assure-t-il.

Le président d'Arkea indique ne pas avoir "d'informations", ni de "revendications" de la part des attaquants. "On peut parler, en l'état de nos informations (...) d'un groupe criminel très bien organisé, très bien équipé, très bien outillé", qui a réalisé un "casse ou un braquage d'un genre nouveau".

Le 27 octobre la banque a décelé "des indices selon lesquels le système d'information (d'un) prestataire a été compromis, et a fait l'objet d'une intrusion", raconte le dirigeant.

"Dès qu'on le constate, on coupe l'accès entre notre système et celui de ce prestataire et on fait des déclarations aux autorités compétentes", explique-t-il.

"Mais à ce moment-là, rien ne nous permet de déceler que des éléments ont été récupérés chez ce tiers pour pouvoir ensuite entrer dans notre propre système d'information", souligne le président d'Arkéa qui décrit "une attaque d'une particulière subtilité", "très probablement aidée par des intelligences artificielles avancées".

Déjouer les contrôles

"Des faux IBAN Fortuneo", une filiale du groupe, "ont été générés et utilisés pour déclencher des ordres de paiement du compte propre de Crédit Mutuel Arkea vers l'extérieur en utilisant les systèmes de paiement instantanés", qui ont "par définition, moins de contrôles que sur les virements classiques", selon M. Carmona.

"Ils ont démarré le dimanche 1er novembre, tout étant fait pour déjouer les contrôles, pour faire passer ces virements illégitimes pour des virements légitimes", ajoute-t-il.

Les sommes détournées partent vers des comptes dans d'autres banques européennes "légitimes". "Je pense que cette attaque, elle était préparée de longue date", estime M. Carmona, car "ce sont de vrais comptes bancaires, mais ouverts par les fraudeurs".

Ensuite, "l'argent part vers des plateformes de cryptos, afin bien évidemment d'anonymiser l'usage".

"Nous découvrons l'ampleur de l'attaque et le fait qu'elle se traduit par des mouvements frauduleux dans la matinée du mardi" 3 novembre.

"On a réagi comme il fallait, en gestion de crise, en coupant tous les accès externes de notre système d'information, et en coupant l'accès au système de paiement de place pour pouvoir éviter des pertes supplémentaires, mais surtout la propagation de l'attaque".

La banque lance une "opération de nettoyage", en "repér(ant) tous ces faux comptes, en les élimin(ant)", et en changeant "toutes les authentifications".

C'est à l'issue de ce travail que la banque communique sur l'attaque, le mercredi 4.

Récupération des fonds

Depuis "on a diligenté beaucoup d'enquêtes internes et fait intervenir des prestataires extérieurs, des spécialistes de cyber notamment, pour totalement comprendre ce qui s'est passé et puis renforcer nos systèmes de défense pour la suite", explique le président de la banque.

Des spécialistes des cryptoactifs "disent avoir vu, dès le dimanche et le lundi, des transactions anormales allant vers les plateformes de cryptos. Mais, à ce moment-là, eux-mêmes, et personne à ma connaissance, ne fait le lien avec Crédit Mutuel Arkea", se défend-il.

Si Crédit Mutuel Arkéa ne communique pas de bilan définitif de ce vol, c'est parce qu'elle espère récupérer une partie des fonds. La banque est par ailleurs en discussion avec son assureur.

"Dans un certain nombre de cas, les banques, voire les plateformes de cryptos, ont pu temporiser les opérations et geler une partie des fonds. Pour exécuter leurs propres obligations de vigilance".

Certains fonds "ont pu être récupérés et pour d'autres, les discussions sont encore en cours", précise le président d'Arkéa qui "compte beaucoup sur l'enquête policière et judiciaire, parce qu'ils ont des moyens de coopération internationale que nous n'avons pas".