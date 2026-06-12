Attichy : 500 000 € pour lutter contre le ruissellement





Les équipes de l’Entente Oise-Aisne se sont récemment rendues à Attichy pour présenter un important projet d’aménagement visant à lutter contre le ruissellement sur le sous-bassin versant du ru de Milleville. Ce programme, qui inclut la création de haies, de fascines et de gabions, a obtenu l'aval des autorités locales avec une déclaration d’intérêt général approuvée le 10 février dernier.

La première phase des travaux, qui devrait débuter cet automne, est estimée à 500 000 euros hors taxes, en attente de subventions de l’agence de l’eau Seine-Normandie et de l’État. Ces aménagements sont cruciaux pour prévenir les coulées de boue qui nuisent aux habitations locales. Le projet illustre également la collaboration entre la commune d’Attichy et l’Entente Oise-Aisne, suite au transfert de la compétence Ruissellement de la Communauté de communes des lisières de l’Oise.

Ce partenariat vise à renforcer la résilience des infrastructures face aux risques environnementaux et à protéger ainsi les résidents des dommages liés aux phénomènes d’érosion.