En France, il s'agit d'un plan de restauration ambitieux et concret de l’Escaut. Depuis fin 2020, Tereos a effectivement mis en œuvre un vaste programme de restauration écologique de l’Escaut, sous l’égide des services de l’État et du comité de pilotage mis en place par le préfet. Ce plan comprend plusieurs opérations de restauration des milieux aquatiques visant la création d’espaces naturels.

Deux projets majeurs ont ainsi été retenus pour favoriser la reproduction et la circulation piscicole. Le premier projet, implanté au niveau de Rodignies dans le Nord, à proximité de la frontière Belge, a consisté à remettre en eau des anciens bras asséchés de l’Escaut. Achevé en octobre 2024, ce projet a été salué lors de son inauguration par les services de l’Etat. Le second, situé à Bouchain (Nord), vise à rétablir une continuité écologique entre la rivière Sensée et le fleuve de l’Escaut. La validation est attendue à l’été 2026 pour un début des travaux envisagé courant 2027.