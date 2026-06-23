Le bois français face à ses limites structurelles

Lors d’une intervention à l’Académie François Bourdon, un enseignant de l’ENSAM de Cluny a analysé les déséquilibres de la filière forêt-bois. La France dispose d’une vaste surface forestière, mais son exploitation reste contrainte par une forte fragmentation foncière. Des millions de propriétaires se partagent les parcelles, ce qui rend la gestion peu homogène et complique la valorisation industrielle.

Cette organisation du foncier influence directement la qualité des matériaux disponibles. Une part importante du bois produit est considérée comme secondaire et nécessite des procédés spécifiques pour être transformée en bois d’œuvre. Cette situation contribue au déficit commercial du secteur, malgré le potentiel national.



Vers de nouvelles solutions industrielles

Face à ces limites, des équipes de recherche travaillent sur des procédés de valorisation adaptés aux bois moins homogènes. L’objectif est de transformer cette contrainte en ressource pour la construction durable. Ces travaux s’inscrivent dans une logique d’innovation appliquée aux matériaux locaux.

L’Académie François Bourdon poursuit par ailleurs son cycle de conférences. Une prochaine rencontre prévue le 10 septembre 2026 sera consacrée aux enjeux des déchets nucléaires.