Ressource en eau : renforcement des mesures de restriction

Les deux départements ont déjà connu trois épisodes de canicule et deux vagues de chaleur depuis le début de l’année. Juillet 2026 est par ailleurs le 17ème mois consécutif durant lequel les températures moyennes dépassent les normales de saison. Avec un déficit pluviométrique proche de 100 %, juillet 2026 est le mois de juillet le plus sec enregistré dans le Nord et le Pas-de-Calais depuis le début des mesures en 1947.

Les sols sont désormais extrêmement secs, à un niveau comparable au record observé en 1976. Cette situation affecte directement des ressources en eau déjà fragilisées. Les niveaux des nappes souterraines poursuivent leur baisse et plusieurs cours d’eau présentent des débits anormalement faibles pour la saison, avec des conséquences déjà visibles sur les milieux aquatiques.

Compte tenu de cette dégradation et afin de préserver la ressource en eau, les préfets du Nord et du Pas-de-Calais renforcent les mesures de restriction depuis le 14 août 2026. Le bassin de l’Yser est placé au niveau de crise sécheresse, niveau le plus élevé du dispositif. Le bassin de la Scarpe aval est placé en alerte renforcée sécheresse et rejoint les bassins versants du Boulonnais, de l’Audomarois, du Delta de l’Aa, de la Lys et de la Marque-Deûle, déjà placés en alerte renforcée sécheresse. Le bassin de la Scarpe Amont – Sensée est placé en Alerte et rejoint les bassins versants de la Sambre et de l’Escaut déjà en alerte sécheresse. Les bassins versant de la Canche et de l’Authie demeurent en vigilance sécheresse.

Des mesures renforcées pour préserver les usages prioritaires. Les mesures applicables à chacun de ces niveaux visent à réduire les consommations d’eau et concernent, selon les territoires et les usages, les particuliers, les collectivités, les entreprises et les activités agricoles.