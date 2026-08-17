Au moment où l’éclipse a atteint 90% à 20 h 16, plus de 15 000 personnes étaient présentes sur le site. La Ville de Metz avait annoncé plusieurs semaines à l’avance l’ouverture du Plan d’eau pour permettre au public de profiter de cet événement astronomique. L’engouement a largement dépassé les prévisions. Après avoir distribué 1 700 lunettes de protection dans les 11 mairies de quartier depuis le début du mois d’août, la Ville avait prévu 800 paires supplémentaires pour la soirée.

Lorsque le phénomène a commencé, vers 19 h 20, l’attente a progressivement laissé place à l’émerveillement. À 20 h 16, lorsque la Lune a masqué 90% du Soleil, les applaudissements ont résonné autour du Plan d’eau. Un moment partagé par des milliers de personnes, venues parfois en famille pour profiter de ce spectacle rare.

Après l’éclipse, le public a quitté progressivement les lieux, tandis que le Soleil disparaissait derrière la colline du Mont-Saint-Quentin. Pour les nombreux spectateurs présents, cette soirée restera comme un moment particulier, d’autant que la prochaine éclipse d’une ampleur comparable ne devrait pas être observable avant plusieurs décennies.