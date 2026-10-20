Autun : 76 logements rénovés pour 2,4 millions d’euros en 2027

Au total, 76 logements du quartier de Saint-Pantaléon seront rénovés entre janvier et décembre 2027. L’opération concernera trois immeubles situés à proximité de la nouvelle Maison de santé. Elle vise à améliorer le confort des habitants et les performances énergétiques des bâtiments.



Les travaux porteront notamment sur les façades, avec des opérations de ravalement et une isolation thermique par l’extérieur aux Ormes. L’isolation des combles, la rénovation des balcons et des menuiseries ainsi que l’installation de volets roulants sont également prévues. Les installations électriques seront mises en sécurité et l’éclairage des parties communes modernisé.



Les équipements de chauffage, de gaz et de ventilation feront aussi l’objet d’interventions. Le programme prévoit le remplacement de certains chauffe-bain, l’installation d’une ventilation hygroréglable et l’entretien des réseaux de chauffage. Dans les logements concernés, des baignoires de T2 situés au rez-de-chaussée seront remplacées par des douches. Environ 20 salles de bains bénéficieront également d’un nouveau carrelage mural.

Un budget de près de 2,4 millions d’euros

Les parties communes seront remises en état, avec la peinture des cages d’escalier, des plafonds, des garde-corps et des mains courantes. Les revêtements de sol des halls, paliers et escaliers seront également entretenus.



Le coût prévisionnel de l’opération atteint 2 390 828 euros TTC. L’immeuble Les Ormes représente 1,29 million d’euros, contre 841 508 euros pour La Barre et 256 106 euros pour Brunehaut. La SEMCODA assurera pour sa part l’intégralité du financement, sans subvention.



Par ailleurs, une contribution des locataires au titre des économies d’énergie peut toutefois être demandée dans le cadre légal applicable. Celle-ci est limitée à 15 ans et ne peut dépasser la moitié des économies estimées. Son montant est fixe et non révisable. L’évaluation repose sur une estimation théorique des gains énergétiques selon la méthode réglementaire 3CL.