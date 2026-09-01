Après neuf éditions et plus de 58 millions d'euros levés, le plus grand événement caritatif d'internet tire sa révérence avec un dernier marathon en direct réunissant, du 4 au 7 septembre à Montpellier, près de 90 streameurs et plusieurs centaines d'autres en ligne.

Depuis 2016, cet événement réunit chaque année sur Twitch une grande partie des stars du web autour de sessions de jeux vidéo et de défis (quiz, karaoké, batailles de dons...) afin de recueillir des dons pour des associations.

"Ce n'est pas une décision qui a été prise à la légère", confie à l'AFP le streameur français ZeratoR, alias Adrien Nougaret, co-créateur avec son bras droit Alexandre Dachary de ce concept qui réunit en moyenne entre 500.000 et un million de spectateurs en ligne.

"On s'arrête parce qu'on a l'impression que l'événement a atteint son apogée sous cette forme", et "on a l'impression d'en avoir un peu fait le tour", affirme le streameur de 36 ans.

Pour ce dernier grand raout, les organisateurs ont voulu "pousser tous les curseurs à fond": près de 9.000 spectateurs sont attendus jeudi soir à l'Arena Sud de France à Montpellier pour le concert d'ouverture, avec les rappeurs Gims, Bigflo & Oli et Gazo en tête d'affiche.

22 associations

A partir de vendredi 18h et jusqu'à dimanche soir, près de 90 streameurs animeront l'événement sur place à Montpellier, soit presque le double de l'an dernier.

Il compte dans ses rangs cette année des figures du streaming comme Anyme, Baghera Jones et Ultia, le présentateur du talk-show "Popcorn" Domingo ou encore l'animateur Samuel Etienne.

Ils seront rejoints en ligne par plus de 200 streameurs, mobilisés au profit de 22 associations, dont la Ligue contre le cancer, Action contre la faim et Amnesty International.

"On a repris tous ceux qui ont bénéficié du ZEVENT" depuis la première édition, souligne ZeratoR, "une façon de les remercier de nous avoir fait confiance".

Les associations participent au financement de l'événement à hauteur de quelques dizaines de milliers d'euros et en retirent ensuite "entre sept et quinze fois" leur mise selon les années, explique l'organisateur.

Depuis 2022, tous les dons récoltés sont centralisés par la Fondation de France, qui se charge ensuite de les redistribuer.

Les fonds ont par exemple permis de financer le fonctionnement d'un hôpital en Centrafrique et l'achat d'un nouveau bateau pour l'association Sea Shepherd.

Pour cet ultime tour de piste, le streameur s'attend déjà à un nouveau record de dons, et rêve d'atteindre les 20 millions d'euros.

Grand rendez-vous d'internet

Avec la fin du ZEVENT, c'est une page de l'internet français qui se tourne.

C'est au cours de l'édition 2021 que Squeezie, pilier du YouTube francophone, a lancé l'idée du GP Explorer, course de F4 qui a battu depuis des records de visionnage sur Twitch.

L'édition de l'an dernier fut le point de départ de la marche à travers la France des deux streamers Byilhan et Nico, suivie quotidiennement par des dizaines de milliers de spectateurs.

Il a également inspiré de nombreux événements caritatifs en ligne comme Speedons et Streamers for Humanity.

Mais son succès lui a aussi attiré régulièrement des critiques: accusations d'entre-soi, controverses liées au profil de certains participants ou encore choix des associations.

Soupçonnée notamment de +greenwashing+ par les internautes, l'association GoodPlanet de Yann Arthus-Bertrand, initialement sélectionnée par les organisateurs pour l'édition 2022, a finalement été retirée au profit de cinq autres bénéficiaires.

"Ca a été un cauchemar certaines années, on a eu envie de tout arrêter", se remémore ZeratoR, même s'il reconnaît que "si le ZEVENT a continué de grandir, c'est aussi parce qu'on a écouté les critiques".

Malgré la possibilité de participer en ligne, certains grands noms des éditions précédentes manquent à l'appel pour cette dernière, comme Squeezie, Inoxtag ou Michou.

"Tout le monde n'est pas forcément intéressé, dispo, ou a envie", souffle ZeratoR.

Une fois cette page refermée, "je vais continuer de participer aux événements des autres", assure le streameur, "je ne vais pas lâcher le caritatif du jour au lendemain."