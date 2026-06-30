La Ville de Bar-le-Duc s’apprête à redonner vie à l’un de ses équipements de loisirs emblématiques. Fermé depuis 2025, le mini-golf de la Côte Sainte-Catherine rouvrira au public du 7 juillet au 30 août, dans le cadre d’un partenariat conclu avec l’association Fête le Mur Meuse. Pendant 48 jours d’exploitation, le site accueillera habitants et visiteurs du mardi au dimanche, de 15 h à 19 h, autour d’un parcours de mini-golf, d’un espace de détente et de diverses animations estivales.

Au-delà de la simple réouverture d’un équipement municipal, la collectivité entend renforcer l’attractivité du quartier de la Côte Sainte-Catherine et maintenir une offre de loisirs accessible aux familles durant l’été. Le projet prévoit également le recrutement de jeunes saisonniers, contribuant ainsi à l’insertion professionnelle et à la création d’une activité économique locale temporaire.

Les loisirs relancent l'économie des territoires

À l’échelle nationale, la réhabilitation et la remise en service des équipements de loisirs de proximité constituent un levier de plus en plus utilisé par les collectivités pour soutenir l’économie locale. Dans un contexte de contraintes budgétaires, de nombreuses villes privilégient la valorisation du patrimoine existant plutôt que la construction de nouvelles infrastructures, afin de maîtriser les investissements tout en renforçant l’attractivité résidentielle et touristique.

Les activités de plein air, les espaces de convivialité et les équipements familiaux jouent également un rôle croissant dans les stratégies de revitalisation des quartiers. Ils favorisent la fréquentation des centres urbains, stimulent la consommation locale et créent des emplois saisonniers, notamment pour les jeunes.