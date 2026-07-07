Bar-le-Duc : une végétalisation de cour bienvenue

À la recherche d’îlots de fraicheur. Après deux épisodes caniculaires en mai et en juin, nombre d’écoles bétonisées ont souffert. En Meuse, à Bar-le-Duc, un projet de végétalisation initié en 2024 et réalisé en 2025 par la municipalité a permis d’offrir de meilleures conditions de vie aux écoliers et à leurs enseignants. Une réalisation encore extrêmement rare, mais qui pourrait donner des idées aux collectivités, en charge de la compétence. À Bar-le-Duc, l’école Edmond Laguerre qui accueille 170 élèves de maternelle et d’élémentaire a vu sa cour entièrement repensée. Construit dans les années 1950, cet établissement était confronté à un problème de perméabilité de son sol désormais végétalisé avec une gestion des eaux pluviales, des plantations de vivaces et du mobilier naturel.

Projet accompagné financièrement

225 000 euros ont été injectés dans ce projet unique qui a profité d’un soutien de 60% du GIP Objectif Meuse dans le cadre de son dispositif dédié à la végétation des espaces scolaires initié en 2024 et de l’Agence de l’eau Seine-Normandie. «Nous intervenons dans la transition énergétique des bâtiments et l’aménagement du territoire. Le programme peut être ciblé mais également plus global autour des réhabilitations», rappelle Mélanie Varnusson, la directrice du GIP Objectif Meuse, évoquant «un levier concret pour adapter notre territoire aux défis climatiques, école par école». Force est de constater que le chantier est titanesque compte tenu des températures affichées dans les salles de classe des écoles, collèges et lycées de Meuse comme ailleurs.