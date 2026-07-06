La situation hydrologique continue de se détériorer en Saône-et-Loire. Après la vague de chaleur qui a frappé le département, les débits des cours d'eau poursuivent leur baisse. Réuni le 1er juillet, le comité ressources en eau a conduit le préfet à renforcer les mesures déjà prises le 26 juin.



Depuis le 2 juillet, les secteurs Arroux-Morvan et Grosne sont classés en situation de crise, le niveau d’alerte le plus élevé. Les secteurs Arconce et Sornin ainsi que Saône aval passent en alerte renforcée. Bourbince, Dheune et Loire sont placés en alerte, tandis que Seille-Guyotte reste maintenu à ce niveau. Les prévisions météorologiques ne laissant pas entrevoir d’amélioration rapide, un nouveau durcissement des restrictions n’est pas exclu dans les prochains jours.

Des usages fortement limités

Le classement en crise entraîne l’interdiction des usages de l’eau jugés non essentiels, à l’exception de certaines activités bénéficiant de dérogations encadrées, notamment pour l’alimentation en eau potable ou l’abreuvement des animaux.

Dans les secteurs en alerte et en alerte renforcée, plusieurs limitations s’appliquent. L’arrosage des espaces verts est interdit, l’irrigation agricole est soumise à des horaires plus stricts et les prélèvements industriels doivent être réduits. Le remplissage des piscines privées est également limité, sauf dans certains cas prévus par la réglementation. Le lavage des véhicules est réservé aux stations professionnelles équipées de dispositifs adaptés. Les plages horaires d’interdiction d’arrosage et d’irrigation sont plus étendues en alerte renforcée, passant de 9 heures à 20 heures.



Face à cette situation qualifiée de très critique, des contrôles seront menés afin de vérifier le respect des mesures. La préfecture appelle également les particuliers comme les acteurs économiques à réduire durablement leur consommation d’eau et invite les usagers à s’inscrire sur la plateforme VigiEau pour être informés de l’évolution des restrictions.