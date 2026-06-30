IA : les centres de données émetteraient bien plus de CO₂ qu'estimé

Les centres de données, dont les besoins explosent avec l'essor de l'IA, émettraient beaucoup plus de CO₂ qu'estimé jusqu'ici, selon une étude publiée mardi par l'assureur-crédit Allianz Trade. Les applications d'IA générative se multiplient, faisant que les centres de données, qui hébergent et alimentent ces services, deviennent un moteur majeur de la consommation mondiale d'électricité. Selon l'étude, les émissions de ces infrastructures ont atteint 286 millions de tonnes de CO₂ en 2025, soit 57% de plus que les évaluations antérieures. L'IA représente déjà entre 15% et 20% de la consommation électrique des centres de données, et cette proportion pourrait grimper à 40% d'ici à 2030, est-il expliqué.

"Les centres de données passent d'un phénomène marginal à un moteur structurel de la demande d'électricité dans de nombreuses régions", souligne Patrick Hoffmann, économiste climat chez Allianz Trade. Une même puissance de calcul peut générer des émissions très différentes selon l'origine de l'électricité utilisée.

70% des émissions mondiales concentrées aux États-Unis et en Chine

Les émissions liées au courant dépassent ainsi 600 grammes de CO₂par kWh en Inde, contre moins de 30 grammes en Norvège ou en Suède, où l'électricité est largement décarbonée. La France en est à 41 grammes de CO₂ par kWh, contre 329 grammes en Allemagne, pays parmi les moins bien classés en Europe en raison du poids encore important du charbon dans sa production d'électricité. Selon Allianz Trade, près de 70% des émissions mondiales des centres de données sont aujourd'hui concentrées aux États-Unis et en Chine.

Les besoins en eau augmentent également rapidement : les centres de données auraient consommé quelque 814 milliards de litres d'eau dans le monde en 2025, un volume susceptible de passer à 1 800 milliards de litres d'ici à la fin de la décennie. S'exprimant mardi dernier à Londres, en pleine canicule en Europe, le chef de l'ONU, Antonio Guterres, a demandé aux entreprises de l'IA de dire "toute la vérité" sur le coût écologique de leurs centres de données et à s'engager à recourir aux énergies renouvelables d'ici 2030.