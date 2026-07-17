Une balade à énigmes pour découvrir le lac de Madine autrement

Ouverte à tous, cette animation gratuite se déroulera de 9 h 30 à 14 h et proposera aux participants de découvrir les richesses naturelles du site à travers un parcours ludique. En famille ou entre amis, les visiteurs seront invités à résoudre dix énigmes consacrées à l'eau, à la biodiversité et aux ouvrages hydrauliques qui façonnent le paysage du lac. Munis d'un livret et d'une carte, ils parcourront les différents milieux naturels du site, entre rives, forêts, mares, prairies et champs. Des animations seront également proposées par les guides nature «Valeurs Parc naturel régional», tandis qu'un «Bar à eau Mad'In L'Eau Reine» sera installé sur le parcours.

Participation gratuite sur inscription

La participation est gratuite, sur inscription préalable à l'adresse : reservation@pnr-lorraine.com. Les départs seront échelonnés de 9 h 30 à 14 h, avec un rendez-vous fixé à proximité du bar de la plage, sur le site de Nonsard. L'événement est accessible à tous les publics, à partir de 6 ans conseillé. Il s'inscrit dans les actions menées par le Parc naturel régional de Lorraine en faveur de la préservation de la biodiversité, de l'accompagnement des transitions et de la valorisation du territoire.