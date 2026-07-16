Sécheresse : l'ensemble des bassins de la Meuse placé en alerte

Cette décision intervient dans un contexte marqué par un déficit pluviométrique persistant, des nappes phréatiques fragilisées, des cours d'eau en baisse et des épisodes de fortes chaleurs. Les prévisions météorologiques ne laissant pas entrevoir d'amélioration à court terme, les autorités appellent à préserver les ressources en eau.

L'extension de l'alerte s'accompagne de nouvelles restrictions. Il est notamment interdit d'arroser les pelouses, massifs fleuris, jardins potagers et espaces verts entre 11 h et 18 h, de laver les véhicules à domicile, d'alimenter les fontaines d'ornement en circuit ouvert lorsque cela est techniquement possible ou encore de nettoyer les façades, toitures et autres surfaces imperméabilisées, sauf intervention d'une collectivité ou d'une entreprise spécialisée. Des restrictions concernent également certains usages agricoles, notamment l'irrigation par aspersion durant cette même plage horaire.

Les prélèvements d'eau dans les cours d'eau sont par ailleurs interdits, à l'exception de certains usages prévus par la réglementation, notamment pour les services de secours et de lutte contre les incendies. Dans un contexte de vigilance rouge canicule, la préfète appelle les habitants à adopter des gestes économes en eau afin de préserver durablement la ressource et de garantir les usages prioritaires. Les restrictions applicables peuvent être consultées sur le site VigiEau.